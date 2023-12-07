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Владимир Якушев: хороший управленец должен уметь слушать и слышать людей

Политика, 18:59 06 декабря 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Заседание Совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Владимире Якушеве прошло 6 декабря.

В работе приняли участие заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачёв, глава Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Руслан Кухарук, главы муниципалитетов УФО.

Владимир Якушев отметил, что ключевые запросы жителей – это повышение эффективности работы органов местного самоуправления и доверия к местной власти.

"Хороший управленец муниципального уровня умеет работать в сложных условиях и просчитывать результат на несколько шагов вперёд. Осознаёт последствия своих действий. А, главное, он умеет слушать и слышать людей, – подчеркнул полпред. - Ни одно обращение, сообщение, запрос не должны оставаться без внимания".

По его словам, в последнее время наметился тренд по перезагрузке подходов к муниципальному управлению. Работают образовательные программы по подготовке квалифицированных кадров, продолжается цифровизация системы местного самоуправления, ревизия системы нормативно-правовых актов, реализуются системные мероприятия по повышению престижа муниципальной службы, другие инициативы.

Евгений Грачёв в своем выступлении обозначил основные направления развития местного самоуправления в стране на 2024 год, подчеркнув важность реализации проектов "Муниципальный диалог", "Муниципальные практики", "Школа мэров".

Руслан Кухарук рассказал о работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, сообщает полпредство.

В завершение заседания, Владимир Якушев поздравил глав муниципалитетов с наступающим Новым годом и дал несколько поручений по вопросам, имеющим особое значение в период праздников: предупреждение аварий и профилактика пожаров, дорожно-транспортных происшествий, особенно на трассах.

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# Владимир Якушев , управленцы

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