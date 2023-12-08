В Тюменской области успешно реализуются программы капремонта и строительства школ

| Фото: пресс-служба Тюменского реионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба Тюменского реионального отделения партии "Единая Россия"

Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, на 90 % и более. Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ.

Капремонт завершен в 1 тыс. 384 школах. К концу года планируется сдать 1 тыс. 765. Из них в 1 тыс. 535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счёт средств регионов, отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Руководитель депутатской фракции "Единой России" в Тюменской областной думе, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов рассказал, что в Тюменской области в 2023 году в рамках народной программы партии завершился ремонт в учебном заведении Ярковского района и школе №62 Тюмени. В прошлом году свои двери открыли обновленные школы в Исетском и Омутинском районах, а также в Голышмановском городском округе. Всего же на 2022-2023 годы проведение капитального ремонта было запланировано в пяти школах региона.

На 2024-2025 годы в программу капремонта попала Ишимская школа-интернат и второй корпус тюменской школы №22. "Как региональный координатор партпроекта вместе с родителями и депутатами контролировал ремонт и строительство школ на всех этапах", - добавил Андрей Артюхов.

Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"С 2019 года введены в эксплуатацию 1 тыс. 76 новых школ общей мощностью более 671 тыс. учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тыс. мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок", - отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Он подчеркнул, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты. "Важно, чтобы все запланированные на этот год работы по программе были завершены. Качественно и в сроки, о которых мы с вами договаривались", - подчеркнул он.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует почти 7 тыс. 300 школ.

Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.