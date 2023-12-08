Один человек погиб на пожаре на ул. Курортной в Тюмени

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на ул. Курортной в Тюмени поступило в экстренные службы в шестом часу вечера 7 декабря. Сообщается об одном погибшем.

"К тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погиб человек", — рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.

Личность погибшего и причина пожара устанавливаются.