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Один человек погиб на пожаре на ул. Курортной в Тюмени

Происшествия, 20:15 07 декабря 2023

скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме на ул. Курортной в Тюмени поступило в экстренные службы в шестом часу вечера 7 декабря. Сообщается об одном погибшем.

"К тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. К сожалению, в результате происшествия погиб человек", — рассказали в ГУ МЧС по Тюменской области.

Личность погибшего и причина пожара устанавливаются.

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