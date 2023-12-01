В Сорокинском районе на фантомной площадке пытались легализовать более 100 тысяч коров

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

101 тыс. 580 голов крупного рогатого скота пытались легализовать через несуществующую ферму в Сорокинском районе. Кроме того, предприятие оформило 1,4 тыс. тонн сырого молока. Махинации с электронными ветеринарными сопроводительными документами обнаружены в системе "Меркурий", сообщает региональный Россельхознадзор.

В декабре специалисты ведомства провели проверку производства, но оказалось, что на месте фермы находится офисное здание. Информация о нарушении направлена в Управление ветеринарии Тюменской области. Будут актуализированы данные о производственной площадке в государственной информационной системе "Цербер" и приняты меры в отношении уполномоченного лица, оформлявшего ветеринарные сопроводительные документы.