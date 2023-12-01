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Губернатор Тюменской области поручил сформировать план обеспечения безопасности электроснабжения в регионе

Губернатор, 20:09 13 декабря 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил задачу – сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в регионе в течение 10 дней. Поручение он дал территориальным сетевым организациям и органам власти, которые задействованы в этом процессе, на оперативным штабе по обеспечению безопасности электроснабжения.

Глава региона отметил, что на этой неделе в Тюменской области стояли аномальные морозы. На этом фоне появились многочисленные жалобы земляков на работу энергосистемы. Александр Моор назвал эту ситуацию неприемлемой, заявив, что она не должна повторяться.

"Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

План будет обнародован в полном объеме после его утверждения.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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# Александр Моор , аномальные морозы

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