Губернатор Тюменской области поручил сформировать план обеспечения безопасности электроснабжения в регионе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поставил задачу – сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в регионе в течение 10 дней. Поручение он дал территориальным сетевым организациям и органам власти, которые задействованы в этом процессе, на оперативным штабе по обеспечению безопасности электроснабжения.

Глава региона отметил, что на этой неделе в Тюменской области стояли аномальные морозы. На этом фоне появились многочисленные жалобы земляков на работу энергосистемы. Александр Моор назвал эту ситуацию неприемлемой, заявив, что она не должна повторяться.

"Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", - написал в своем Telegram-канале глава региона.

План будет обнародован в полном объеме после его утверждения.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области