Скрипач-виртуоз Вадим Репин: тюменский оркестр подарил совершенную свободу

Екатерина Христозова, Тюменское концертно-театральное объединение Екатерина Христозова, Тюменское концертно-театральное объединение

Народный артист РФ, скрипач Вадим Репин выступил с Тюменским филармоническим оркестром спустя пять лет. Единственная репетиция дала ощущение свободы.

Об этом музыкант рассказал журналистам перед концертом.

"Я почувствовал совершенную свободу и понял, как мне не хватало тюменского оркестра последние пять лет. Оркестр замечательный, у него есть сила, качество, он просто блестит. На концерте добавим немного "нерва" и того состояния, которое приходит только на сцене, перед публикой", - сказал Вадим Репин.

С главным дирижером Тюменского филармонического оркестра скрипач знаком давно, не раз они вместе выступали в телевизионных шоу. Выбор произведения – Концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковского - неслучаен, заметил Юрий Медяник.

"Это один из самых лучших, органично написанных и феерично исполняемых Вадимом концертов, поэтому решили, что это будет он", - уточнил он.

По словам скрипача, Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, сочинение 35, является королем всего репертуара.

"Для нас, скрипачей, технически это самый сложный концерт, потому что нагрузка на четвертый палец колоссальная. Я к этому готовлюсь за 10 дней. У меня есть свои приемы входа в состояние марафониста, а не спринтера. И когда выходишь на сцену, чувствуешь легкость, это огромное счастье", - подчеркнул музыкант.

Исполнение именно произведения Петра Чайковского принесло в 1989 году 18-летнему Вадиму Репину победу в конкурсе им. Королевы Елизаветы в Брюсселе. В 2003 году он вошел в состав жюри этого конкурса. В копилке скрипача немало достижений мирового уровня. Он с 14 лет гастролирует по разным странам и континентам. Впервые скрипку взял в руки в пять лет.

Кстати, играет Вадим на скрипке Rode Антония Страдивари 1733 года. "Главное, хранить инструмент от излишней влаги, минимизировать перепады температуры и влажности", - отметил он.

Музыкант в 2014 году организовал в родном Новосибирске Транссибирский арт-фестиваль. Он возобновится спустя четыре года, Тюмень включена в маршрут. Так что жители региона еще встретятся со скрипачом.

Анжела Лебедева