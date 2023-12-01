250 школьников Тюменской агломерации участвовали в олимпиаде "ЕНОТ"

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250 школьников 3-4 классов или 58 команд городских школ и Тюменского района участвовали в естественно-научной олимпиаде талантов ЕНОТ в Тюменском медуниверситете. Им предстояло проверить знания о живой природе.

Школьникам нужно было ответить на вопросы: что позволяет растениям расти в ширину, какой живой организм передвигается с помощью ложноножек, почему осенью листья меняют цвет и другие.

Самый высокий результат по итогам олимпиады, 141 балл, получили "Орлята" из школы № 15, вторыми стали ученики школы № 32, третье место у команды гимназии № 21.

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры биологии ТМУ Денис Трушников рассказал, что впервые увидел столько юных интеллектуалов: "Поражен тем, как некоторые ребята могли взять сложные вопросы слету, не пользуясь интернетом. Будем рады, если через несколько лет к нам придут такие студенты".

Цель ЕНОТа – заинтересовать младших школьников биологией, экологией, химией.