Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах. Еще двух копытных обнаружили полицейские в багажниках машин на трассах Упоровского и Ишимского районов.

По информации Госохотдепартамента Тюменской области, с 11 по 18 декабря выявлено восемь нарушений правил охоты и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Установлено два факта браконьерства.