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Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах

Общество, 17:42 19 декабря 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах. Еще двух копытных обнаружили полицейские в багажниках машин на трассах Упоровского и Ишимского районов.

По информации Госохотдепартамента Тюменской области, с 11 по 18 декабря выявлено восемь нарушений правил охоты и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Установлено два факта браконьерства.

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# браконьеры , Госохотдепартамент

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