Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах
Общество, 17:42 19 декабря 2023
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
Водители сбили двух косуль на дорогах в Викуловском и Исетском районах. Еще двух копытных обнаружили полицейские в багажниках машин на трассах Упоровского и Ишимского районов.
По информации Госохотдепартамента Тюменской области, с 11 по 18 декабря выявлено восемь нарушений правил охоты и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Установлено два факта браконьерства.