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В ДТП на трассе Тюмень - Омск пострадали пять человек

Происшествия, 13:53 20 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса на 219 км трассы Тюмень - Омск в Голышмановском городском округе утром 20 декабря. Предварительно, 27-летняя водитель на машине Opel Astra выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом "ПАЗ". От удара автобус отбросило в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Автобус развозит рабочих одного из предприятий, в момент ДТП в салоне, кроме 49-летнего водителя, находился один пассажир. В аварии ранены оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки автомобиля 22 и 33 лет. У всех пострадавших незначительные повреждения.

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Обстоятельства выясняются.

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