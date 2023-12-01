В ДТП на трассе Тюмень - Омск пострадали пять человек

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса на 219 км трассы Тюмень - Омск в Голышмановском городском округе утром 20 декабря. Предварительно, 27-летняя водитель на машине Opel Astra выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом "ПАЗ". От удара автобус отбросило в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Автобус развозит рабочих одного из предприятий, в момент ДТП в салоне, кроме 49-летнего водителя, находился один пассажир. В аварии ранены оба водителя, 67-летний пассажир автобуса и две пассажирки автомобиля 22 и 33 лет. У всех пострадавших незначительные повреждения.

Обстоятельства выясняются.