В тюменском Рощино задержали рейс в Москву из-за неисправности самолета
Происшествия, 15:11 24 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Техническая неисправность самолета стала причиной задержки рейса № 1503 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево) 24 декабря.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вылет планировался на 6 часов 55 минут по местному времени.
На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, в том числе 5 детей. Авиакомпания оказывает им необходимые услуги, часть пассажиров размещена в гостинице.
Расчетное время вылета - 21 час местного времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.