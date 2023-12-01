В тюменском Рощино задержали рейс в Москву из-за неисправности самолета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Техническая неисправность самолета стала причиной задержки рейса № 1503 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Тюмень - Москва (Шереметьево) 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вылет планировался на 6 часов 55 минут по местному времени.

На рейс зарегистрировано 127 пассажиров, в том числе 5 детей. Авиакомпания оказывает им необходимые услуги, часть пассажиров размещена в гостинице.

Расчетное время вылета - 21 час местного времени. Оказание услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.