Три новых кинозала открылись в Тюменской области

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Три новых кинозала открылись в Тюменской области по нацпроекту "Культура" и при поддержке Фонда кино. Премьеры и любимые фильмы теперь могут смотреть жители Юргинского, Аромашевского районов и п. Богандинский Тюменского района, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Новогодние праздники – это прекрасная возможность провести время с семьей. Например, сходить в кино. Хорошие фильмы всегда приятнее смотреть, когда рядом близкие, а на экране – четкая картинка", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что до конца недели свои двери распахнут еще два модернизированных зала - в Уватском районе и в поселке Винзили Тюменского района.