  • 27 декабря 202327.12.2023среда
  • USD91,7069
    EUR101,1178
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Три новых кинозала открылись в Тюменской области

Губернатор, 20:46 26 декабря 2023

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Три новых кинозала открылись в Тюменской области по нацпроекту "Культура" и при поддержке Фонда кино. Премьеры и любимые фильмы теперь могут смотреть жители Юргинского, Аромашевского районов и п. Богандинский Тюменского района, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Новогодние праздники – это прекрасная возможность провести время с семьей. Например, сходить в кино. Хорошие фильмы всегда приятнее смотреть, когда рядом близкие, а на экране – четкая картинка", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что до конца недели свои двери распахнут еще два модернизированных зала - в Уватском районе и в поселке Винзили Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , кинотеатры , национальный проект Культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:46 26.12.2023Три новых кинозала открылись в Тюменской области
19:14 26.12.2023Темпы газификации и импортозамещение обсудили вице-премьер и губернатор Тюменской области
11:52 25.12.2023Александр Моор: кампус в Тюмени – это возможность для реализации технологических стартапов
17:43 24.12.2023В Тюмени открылась вторая очередь научно-технического центра НОВАТЭК