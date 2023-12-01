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Спрос на квартиры от 100 млн рублей в Тюмени за год вырос на 286 %

Экономика, 16:38 29 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 268 % увеличился спрос на квартиры дороже 100 млн рублей в Тюмени в 2023 году. Причем на рынке почти в два раза выросло и количество предложений с дорогостоящим жильем. Аналитики "Авито Недвижимости" подсчитали, что на вторичном рынке жилья областного центра около 10 таких объектов, на первичном - 11.

Впрочем, аналогичная динамика наблюдается и в других городах России. В среднем спрос вырос не в разы, а на 15 %. На треть стало больше предложений в новостройках. Больше всего таких дорогих объектов в Москве — доля столицы составляет 79 % от всего российского рынка. На Санкт-Петербург приходится 15 %, Сочи – 5 %.

В компании отметили, что в Тюмени, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани предложение квартир ограничено, поэтому появление даже нескольких новых объектов сильно влияет на динамику предложения и спроса.

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