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Грузовик насмерть сбил девушку на трассе под Тобольском

Происшествия, 11:06 29 декабря 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Девушка-пешеход погибла в ночь на 29 декабря на трассе под Тобольском.

Трагедия случилась около часа ночи на 198-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Грузовой автомобиль Hino сбил 21-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, шла посередине проезжей части.

Установлено, что погибшая проживала в с. Булашово Тобольского района.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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