Грузовик насмерть сбил девушку на трассе под Тобольском
Происшествия, 11:06 29 декабря 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Девушка-пешеход погибла в ночь на 29 декабря на трассе под Тобольском.
Трагедия случилась около часа ночи на 198-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Грузовой автомобиль Hino сбил 21-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, шла посередине проезжей части.
Установлено, что погибшая проживала в с. Булашово Тобольского района.