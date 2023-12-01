Грузовик насмерть сбил девушку на трассе под Тобольском

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области. Девушка-пешеход погибла в ночь на 29 декабря на трассе под Тобольском.

Трагедия случилась около часа ночи на 198-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Грузовой автомобиль Hino сбил 21-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, шла посередине проезжей части.

Установлено, что погибшая проживала в с. Булашово Тобольского района.