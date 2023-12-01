В Тюменской слободе девелопер устроил новогодний праздник на катке "Уездных кварталов"

| Фото: компания «СЗ Мидгард Рус» | Фото: компания «СЗ Мидгард Рус»

Для детей Тюменской слободы девелопер устроил новогодний праздник на катке "Уездных кварталов". Компания "СЗ Мидгард Рус" - застройщик одноименного жилого комплекса, пригласила и Деда Мороза, и его внучку Снегурочку, которые порадовали ребятню веселыми развлечениями и конкурсами. Хорошему настроению не помешала настоящая сибирская погода.

Появление Снегурочки дети встретили с замиранием сердца. Внучка рассказала, какой большой путь они проделали, чтобы попасть на новогоднюю елку в Тюменской слободе. И попросила позвать, отставшего от нее Деда Мороза. Главный волшебник декабря традиционно появился на третий дружный призыв с мешком конфет и подарками для самых быстрых и ловких.

Отвечая правильно на загадки, дети выигрывали сертификаты на бесплатный прокат коньков. Каток "Специализированный застройщик Мидгард Рус" открыл здесь 16 декабря и с тех пор объект стал одним из самых востребованных в этом большом районе Тюмени. В середине ледового полотна установлена елка. За льдом ухаживают, рядом есть пункт проката, где можно переобуться, а отдохнуть – в шатре. Рядом фуд-траки с кофе, чаем и вкусной едой. А уже с 9 января на катке "Уездные кварталы" бесплатно будет проводить занятия инструктор по катанию на коньках три раза в неделю.

Со временем девелопер построит в районе большую школу фигурного катания. И в этом тоже выражается особое отношение застройщика не только к жителям строящегося жилого комплекса, но и всем горожанам из Тюменской слободы.

За катком видны дома "Уездных кварталов". В проекте реализуют три квартала. Первый состоит из трех домов разной этажности от семи до 23 этажей, у каждого свои индивидуальность и преимущества. Квартиры в малоэтажном, уютном первом доме подойдут дружной семье или молодой паре. Он влюбляет в себя дизайнерской архитектурой с первого взгляда, а из десятка различных функциональных планировок найдется тот самый идеальный вариант.

В девелоперской компании считают главной своей миссией создать особое пространство, которое привлекательно для ценителей комфорта и эко-культуры. Благоустройство территории — один из приоритетов девелопера.

Дворы - оазисы

Оазиса, потому что здесь реализуются уникальные для Тюмени ландшафтные решения – территория круглый год наполнена красками различных растений. На верхнем ярусе двора будут расти берёзы, клён, липа, рябина, гортензии, сирень и яблоня. На нижнем - композиция ароматных трав - душицы, тимьяна, шалфея и котовника.

Заложен и собственный сквер, в котором можно совершать приятные неспешные прогулки, или наоборот, бегать. Сухие фонтаны, стильные скамейки, пешеходные дорожки. А во дворе на радость детям расставят необычные паутинки, веревочные лестницы и стены для скалолазания, горки, качели. Все выполнены из качественных материалов, а установлены на безопасном покрытии. Родители будут спокойны, двор закрытого типа, а наблюдать за детской кутерьмой можно из окна.

Кроме есть и воркаут-площадки с тренажерами для сторонников здорового образа жизни. А чтобы всем было удобно в одном пространстве, его зонировали, отделив каждую зону.

Теплые подъезды и бесшумные лифты

Как театр начинается с вешалки, так дом – с подъезда. В домах "Уездных кварталов" решения удивят тюменцев. Из теплого тамбура начинается просторный холл, где есть мягкая зона ожидания и, что особенно оценят молодые семьи - большая колясочная. Уют подчеркнут натуральными материалами и керамогранитом в отделке. Поднимут на нужный этаж за секунды скоростные бесшумные грузопассажирские лифты класса "комфорт". Важно, что в холле предусмотрены видеокамеры, есть и новейшая домофонная система. Благодаря этому незнакомцы не попадут в дом.

Квартиры с гардеробными и террасами

В квартирах есть множество решений, которые делают жизнь еще удобнее. К примеру, гардеробные. Девелопер считает, что это не роскошь, а необходимость, которой уже никого не удивишь. Помимо эстетической функции, у гардеробных ряд других преимуществ -все вещи находятся в свободном доступе, плюс экономия пространства. В "Уездных кварталах" гардеробные есть даже в квартирах с одной спальней.

Другое преимущество – архитекторы продумали здания так, чтобы окна выходили на две стороны. Так, просторная трёхкомнатная квартира 87,65 кв м находится во втором доме. С одной стороны окна выходят на северную сторону, с другой - на юг. В двухкомнатной, площадь 82 кв. м. окна просторной кухни-гостиной выходят на западную и северную стороны. Так что во время ужина можно будет наблюдать известные тюменские закаты.

А еще среди многообразия планировок "Уездных кварталов" можно найти как классические, так и оригинальные варианты. Например, с угловым остеклением. И таких нюансов здесь множество. Можно также выбрать – заезжать в квартиру с качественным готовым ремонтом либо купить с чистовой отделкой.

Строя на перспективу

Планы не менее масштабные. В следующем году девелопер заходит в строительство нового масштабного проекта комплексного развития территории. Известно, что в нем будут не только многоквартирные дома, но и малоэтажные комплексы на три этажа, коттеджи и таунхаусы.

ЖК "Уездные кварталы" — это уникальное пространство внутри мегаполиса. В проекте органично переплетаются домашний уют и европейский стиль. Благородные сдержанные цвета, современные дизайнерские решения сочетаются с функциональностью и вниманием к каждой детали. Узнать подробности и приобрести квартиру мечты можно в отделе продаж по телефону +7 (3452) 39-47-81.

Офис продаж "Уездные кварталы": Тюмень, ул. В. Подшибякина, д. 9, ст. 1; +7 (3452) 39-47-81; ukvartal.ru; "ВКонтакте"; Telegram-канал.

Застройщик — ООО "СЗ МИДГАРД РУС", проектная декларация на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО "Сбербанк" и другие банки.

Оксана Корнеенкова

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