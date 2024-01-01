В Тюменской области при пожаре 1 января погиб человек

| Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области | Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб при пожаре в Сорокинском районе в ночь на 1 января, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Вызов поступил в пятом часу утра. В сообщении говорилось о пожаре в частном жилом доме в с. Готопутово по ул. Зелёной.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 80 кв. м. К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

На ликвидацию пожара работали три спецмашины и шесть пожарных.

По предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.