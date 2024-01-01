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В Тюменской области при пожаре 1 января погиб человек

Происшествия, 09:45 01 января 2024

Главное управление МЧС России по Тюменской области | Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

Мужчина погиб при пожаре в Сорокинском районе в ночь на 1 января, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области.

Вызов поступил в пятом часу утра. В сообщении говорилось о пожаре в частном жилом доме в с. Готопутово по ул. Зелёной.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Пожар был ликвидирован, его площадь составила 80 кв. м. К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

На ликвидацию пожара работали три спецмашины и шесть пожарных.

По предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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# пожар , Сорокинский район

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