От тюменских предпринимателей ждут заявок на конкурс "Знай наших"
Принять участие во втором сезоне конкурса растущих брендов "Знай наших" предлагают предпринимателям Тюменской области.
Как сообщил в своем Telegram-канале гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, прием заявок продлится до 15 января. Участвовать могут малые и средние предприниматели с локализацией бизнеса не менее 30%, демонстрирующие рост продаж от 2022 к 2023 году.
Победителей определят в номинациях: продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные технологии, высокие технологии. По итогам конкурса можно стать не только победителем в основной номинации, но и получить специальный приз от партнеров, выбрав конкретное направление. Также есть специальные номинации.
Подробная информация на сайте.