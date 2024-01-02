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От тюменских предпринимателей ждут заявок на конкурс "Знай наших"

Общество, 09:32 02 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие во втором сезоне конкурса растущих брендов "Знай наших" предлагают предпринимателям Тюменской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, прием заявок продлится до 15 января. Участвовать могут малые и средние предприниматели с локализацией бизнеса не менее 30%, демонстрирующие рост продаж от 2022 к 2023 году.

Победителей определят в номинациях: продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные технологии, высокие технологии. По итогам конкурса можно стать не только победителем в основной номинации, но и получить специальный приз от партнеров, выбрав конкретное направление. Также есть специальные номинации.

Подробная информация на сайте.

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# бизнес , конкурс

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