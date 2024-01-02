От тюменских предпринимателей ждут заявок на конкурс "Знай наших"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие во втором сезоне конкурса растущих брендов "Знай наших" предлагают предпринимателям Тюменской области.

Как сообщил в своем Telegram-канале гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, прием заявок продлится до 15 января. Участвовать могут малые и средние предприниматели с локализацией бизнеса не менее 30%, демонстрирующие рост продаж от 2022 к 2023 году.

Победителей определят в номинациях: продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные технологии, высокие технологии. По итогам конкурса можно стать не только победителем в основной номинации, но и получить специальный приз от партнеров, выбрав конкретное направление. Также есть специальные номинации.

Подробная информация на сайте.