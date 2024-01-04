Дороги, кампус, ледовые катки и экспорт - в числе крупных проектов Тюменской области 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дороги, кампус, ледовые катки и экспорт включил в число крупных проектов 2024 года губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"В Тюмени строим и в 2024 году сдадим ледовый каток на Народной. Начнем строить на Судоремонтной. Есть типовые проекты и по бассейнам, и ледовым каткам. Технологии понятны, мы сейчас занимаемся подбором участков. Будем строить в Тюмени, Тюменском районе, планируем в Заводоуковске, Ишиме. Конечно же будем создавать максимально большое количество уличных спортивных площадок", - подчеркнул глава региона.

Относительно развития дорожной инфраструктуры он поделился планами по расширению дороги Тюмень - Тобольск.

"Сейчас идет проектирование очень важно узла – это мост через реку Иртыш и развязки в районе поворота в Абалак. Уверен, что со временем мы всю дорогу на Тобольск сделаем современной, четырехполосной и безопасной", - убежден Александр Моор.

Также будет решаться вопрос перегруженности южного Обхода Тюмени. Он свяжет фактически две федеральные трассы Екатеринбург – Тюмень и Тюмень в направлении Омска. Новую развязку планируется построить в районе деревни Дударева со стороны Московского тракта.

После реконструкции аэропорта Рощино пассажиропоток увеличится в три раза. По итогам 2023 года тюменская аэрогавань обслужила рекордное количество пассажиров – более 2,6 млн. Это на 11 % превышает показатель 2022 года. Реконструкция аэропорта завершится в 2026 году, само здание аэровокзала увеличится практически в два раза.

В экспортном направлении большие перспективы у глубокой переработки сельхозпродукции.

"Несколько лет назад был открыт завод "АминоСиб", который перерабатывает пшеницу, получая лизин. Его раньше полностью завозили из-за рубежа. И этот же инвестор реализует проект по глубокой переработке гороха. Два года назад при обсуждении проекта инвестор очень осторожно говорил, что экспортировать будут от восьми до девяти процентов продукции. Совсем недавно общались, и он говорит, что 40 процентов качественного растительного белка - горохового изолята будет идти на экспорт в Китай", - отметил губернатор.

В 2024 году будут подготовлены проект и земельный участок для строительства межуниверситетского кампуса в Тюмени. Он расположится между улицей Мельникайте и озером Круглое. В 2025 начнется строительство. Все объекты кампуса должны быть построены в 2028 году. Это большой проект из 10 объектов, общей площадью 167 тыс. кв. м. Отметим, что строительство межуниверситетского кампуса в Тюменской области реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Оксана Корнеенкова