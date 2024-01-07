Психологи помогают тюменцам с помощью терапевтических сказок

Терапевтические сказки для работы с детьми, которые испытывают различные трудности и проблемы, используют тюменские психологи. Этот метод специалисты называют символдрамой.

Сказки могут помочь ребята обработать эмоции, избавиться от страхов, найти решение проблем и улучшить самочувствие. Метод способствует возведению мостика между сознательными и бессознательными процессами психики.

"Для символдрамы психологи составляют свои сказки и раздают роли с особыми подтекстами. Сеанс обычно включает четыре этапа. Сначала проводится предварительная беседа - пациент рассказывает, как себя чувствует, о текущих событиях жизни и проблемах. Обязательно обсуждается биография человека, проговариваются сновидения. Далее - упражнение релаксации, затем представляется образ и его обсуждение, – рассказали "Тюменской области сегодня" в пресс-службе регионального центра "Семья".

Психологи утверждают, что образы, которые взрослые и дети находят в книгах, могут вызвать много и негативных, и позитивных эмоций.

Главная задача – замечать, почему именно этот момент так сильно хочется проживать, о чем говорит тот или иной образ, что в нем про этого конкретного человека. Сказки и книги откроют дверь к вашему внутреннему миру, а разобраться с тем, кто в нем "живет", помогут психологи.