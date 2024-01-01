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Эксперт: авторитет Путина настолько велик, что ему не нужны дополнительные усилия для сбора подписей

Общество, 09:40 12 января 2024

admtyumen.ru

Авторитет Владимира Путина настолько велик, что ему какие-то популистские меры или дополнительные усилия для сбора подписей просто не нужны. Об этом заявил доктор культурологии, профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук высшей школы и Академии наук высшей школы Российской Федерации Александр Голышев, который прокомментировал количество подписей в поддержку Владимира Путина, собранные во всех 89 регионах РФ.

Всего в поддержку Путина уже собрано более 1,3 млн подписей.

В Путина, по его словам, народ верит. "Ему благодарны за выбранный путь самостоятельного развития России, соблюдение национальных интересов, сохранение традиционных ценностей, - отметил Александр Голышев, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - У страны явно открывается "второе" дыхание. Свое благополучие, дальнейшее социально-экономическое развитие отечества, его военное могущество народ связывает именно с именем Владимира Путина. И хотя необходимое количество подписей уже собрано, псковичи продолжают подписываться. Они хотят быть сопричастными к избранию В.В. Путина президентом России"!

В Центральный избирательный штаб передана и первая часть подписей жителей Тюменской области в поддержку Владимира Путина.

"Выражая свою гражданскую позицию, тюменцы проявили высокую сознательность и активность", - прокомментировала руководитель аппарата регионального штаба Ольга Швецова.

Сбор подписей в поддержку национального лидера стартовал в Тюменской области 23 декабря и будет проходить до 21 января в региональном штабе Владимира Путина, в отделении Народного фронта в Тюменской области, а также на специальных стойках в пяти торговых центрах Тюмени, Ишима и Тобольска.

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