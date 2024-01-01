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Житель Ишимского района подозревается в покушении на убийство своего брата

Происшествия, 17:26 11 января 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Жителя Ишимского района подозревают в покушении на убийство своего брата, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 9 января 51-летний подозреваемый распивал спиртное со своим 49-летним братом в доме в с. Новотравное. Между ними произошел конфликт из-за малозначительного повода.

Злоумышленник схватил нож и ударил брата в шею. Раненого мужчину обнаружила пришедшая в гости родственница. Она и вызвала врачей. Благодаря своевременно оказанной медпомощи мужчина остался жив.

Следователь осмотрел место происшествия. Нож изъят. Назначен ряд экспертиз. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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# покушение на убийство , следователи

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