На трассе Тюмень - Омск в ДТП погиб мужчина
Происшествия, 10:57 12 января 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
35-летний житель Омска погиб в ДТП на 112 км федеральной трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском. У большегруза "КамАЗ", перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда, приостанавливая транспортный поток.
| Фото: ГИБДД Тюменской области