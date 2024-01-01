На трассе Тюмень - Омск в ДТП погиб мужчина

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

35-летний житель Омска погиб в ДТП на 112 км федеральной трассы Тюмень - Омск под Заводоуковском. У большегруза "КамАЗ", перевозящего зерно, оборвало прицеп, его выбросило на встречную полосу. Произошло столкновение прицепа с автомобилем Kia Sportage, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда, приостанавливая транспортный поток.