В аварии на окружной дороге Тюмени погиб молодой водитель

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20-летний водитель погиб в ДТП на 1-м км окружной дороги Тюмени вечером 14 января. Здесь столкнулись Chevrolet, Volkswagen и еще один авто, водитель которого скрылся.

Как сообщает областная Госавтоинспекця, предварительно, причина аварии - нарушение бокового интервала. От удара Chevrolet отбросило в опору надземного перехода. 20-летний водитель погиб, пассажира этого автомобиля доставили в больницу с тяжелыми травмами.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель Volkswagen не пострадал.