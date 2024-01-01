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В аварии на окружной дороге Тюмени погиб молодой водитель

Происшествия, 06:05 15 января 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20-летний водитель погиб в ДТП на 1-м км окружной дороги Тюмени вечером 14 января. Здесь столкнулись Chevrolet, Volkswagen и еще один авто, водитель которого скрылся.

Как сообщает областная Госавтоинспекця, предварительно, причина аварии - нарушение бокового интервала. От удара Chevrolet отбросило в опору надземного перехода. 20-летний водитель погиб, пассажира этого автомобиля доставили в больницу с тяжелыми травмами.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водитель Volkswagen не пострадал.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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