85 обучающихся тюменских вузов посетили Тобольск с экскурсией
Общество, 18:33 25 января 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Экскурсией в Тобольск поощрили 85 студентов вузов Тюменской области. Ребята уже посетили ряд достопримечательностей и встретились с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием 25 января, в День российского студенчества.
Завершится программа праздничным обедом и концертом хоров тобольских духовных школ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Отмечается, что экскурсионную программу для студентов организовал совет ректоров Тюменской области при поддержке правительства региона.