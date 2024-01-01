85 обучающихся тюменских вузов посетили Тобольск с экскурсией

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Экскурсией в Тобольск поощрили 85 студентов вузов Тюменской области. Ребята уже посетили ряд достопримечательностей и встретились с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием 25 января, в День российского студенчества.

Завершится программа праздничным обедом и концертом хоров тобольских духовных школ, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Отмечается, что экскурсионную программу для студентов организовал совет ректоров Тюменской области при поддержке правительства региона.