Тюменская семья Шубиных участвует и побеждает в соревнованиях различного уровня

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Семья Шубиных из Викуловского района вместе побеждает на районных, областных, всероссийских соревнованиях. В 2023 году они стали призерами семейного фестиваля "Готов к труду и обороне" в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Артем и Елена воспитывают троих детей — сыновей Степана и Тимофея, дочку Есению. Их семья является неоднократным победителем районных и областных соревнований "Папа, мама, я — спортивная семья".

Папа ведет тренировки по хоккею у ребят с 4 до 18 лет. Мама работает хореографом. Ее воспитанники регулярно занимают призовые места на различных состязаниях страны. Образцовый любительский коллектив-ансамбль танца "Фиеста" Викуловского районного дома культуры в конце 2023 года получил звание "Заслуженный коллектив народного творчества".

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Артем и Елена участвуют в разных мероприятиях вместе с детьми, с малых лет приобщают к спорту личным примером. Степан занимается хоккеем и футболом, выполнил нормативы ГТО на золотой знак отличия. Младший сын тоже любит участвовать в соревнованиях.