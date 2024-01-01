Проекты на стыке театра и науки ищут в Тюмени

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Отбор заявок на участие в междисциплинарной проектной сессии проходит с 29 января по 9 февраля. Лучшие проекты на стыке театра и науки получат поддержку молодежного театрального центра "Космос". Их назовут 11 февраля.

"Участники сессии - режиссеры, ученые, художники и урбанисты - поделятся на группы и под руководством модератора погенерируют проекты. Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы понять в какую сторону двигаются сообщества — творческое и научное — что им интересно, какие проекты могут быть полезны городу, творческому и научному сообществам", - рассказали ИА "Тюменская линия" организаторы.

Руководитель художественного отдела "Космоса" Маша Хайбуллина отметила, что на междисциплинарной сессии им хотелось бы видеть студентов.

"Сейчас с Ольгой Дежурко мы разрабатываем формат сессии, на котором хотим организовать работу команд так, чтобы они с нуля создали эскиз. Особенно мы хотим видеть студентов, потому что одна из основных целей междисциплинарной сессии — это организация сообщества для студенческих инициатив, в том числе внутри будущего студенческого кампуса", — сказала Маша.

Коуч, организатор образовательных мероприятий Ольга Дежурко станет модератором на междисциплинарной сессии. Проект реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Идеи проектов, которые возможно подходят для программы "Театр + наука", также могут подаваться на конкурс "ЦЕХ" и Шоу-кейс.

Анжела Лебедева