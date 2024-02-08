В Тюмени ко Дню науки откроется выставка в библиотеке ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка Института социально-гуманитарных наук "Этнофилология и археография: изучение и издание литературных и книжных памятников учеными ТюмГУ" откроется в библиотеке вуза ко Дню российской науки, сообщает управление стратегических коммуникаций университета.

9 февраля в 19 часов состоится ее презентация в формате чтений. Исследователи СоцГума – историки, лингвисты, литературоведы – расскажут о своем опыте изучения и издания книжных памятников, хранящихся в музеях и библиотеках Тюмени и Тюменской области. Докладчики: профессора Сергей Комаров и Ольга Трофимова, доцент Софья Щербич и старший преподаватель Екатерина Новокрещенных.

На событие требуется регистрация.

Выставка будет работать в библиотеке ТюмГУ (ул. Семакова, 18) до 15 февраля.