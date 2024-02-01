Избирательные участки в Тюменской области оборудуют пандусами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый из избирателей должен иметь возможность проголосовать удобным для него способом. Для этого на территории Тюменской области предоставляются специальные условия для голосования лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам, не имеющим постоянной регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщается на сайте областной избирательной комиссии.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья избирательные участки будут оборудованы пандусами, на участках разместят информацию, написанную крупным шрифтом для слабовидящих избирателей, обеспечат их трафаретами, лупами для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, специальными наушниками с картами памяти для слабовидящих избирателей для воспроизведения аудиофайлов со сведениями о кандидатах, порядке заполнения бюллетеня и т.д.

Избиратели, которые не смогут посетить свой избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление письменно в участковую комиссию или обратиться по телефону самостоятельно, а также через родственников, знакомых с 7 марта и до 14.00 час. местного времени 17 марта либо через свой личный кабинет портала "Госуслуги" с 5 по 11 марта включительно.

Лица, не имеющие постоянной регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, смогут обратиться на 29 специальных избирательных участков в каждом из муниципальных образований Тюменской области или воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и проголосовать там, где им удобно.