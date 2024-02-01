Для электронного голосования жители УФО подали 214,2 тысяч заявок

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

214,2 тыс. заявок подали на дистанционное электронное голосование жители двух регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с федеральными инспекторами 12 февраля.

"Дистанционное электронное голосование в регионах УФО на выборах такого масштаба будет проводиться впервые. Только два региона получили такую возможность – это Свердловская и Челябинская области. Поэтому при организации важно помнить об информационной безопасности", - подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Приём заявлений для участия в электронном голосовании стартовал 29 января. За первые две недели в Свердловской области зарегистрировали 132,3 тыс. заявок, в Челябинской – 81,9 тыс.

В полпредстве дополнили, что в конце февраля Владимир Якушев проведет заседание координационного совета по информационной безопасности.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.