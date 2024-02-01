  • 12 февраля 202412.02.2024понедельник
  • USD90,8901
    EUR97,9364
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Для электронного голосования жители УФО подали 214,2 тысяч заявок

Политика, 19:21 12 февраля 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

214,2 тыс. заявок подали на дистанционное электронное голосование жители двух регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с федеральными инспекторами 12 февраля.

"Дистанционное электронное голосование в регионах УФО на выборах такого масштаба будет проводиться впервые. Только два региона получили такую возможность – это Свердловская и Челябинская области. Поэтому при организации важно помнить об информационной безопасности", - подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Приём заявлений для участия в электронном голосовании стартовал 29 января. За первые две недели в Свердловской области зарегистрировали 132,3 тыс. заявок, в Челябинской – 81,9 тыс.

В полпредстве дополнили, что в конце февраля Владимир Якушев проведет заседание координационного совета по информационной безопасности.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , выборы президента РФ , дистанционное электронное голосование

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:46 12.02.2024В Тюмени назначили директора департамента безопасности жизнедеятельности
19:21 12.02.2024Для электронного голосования жители УФО подали 214,2 тысяч заявок
15:43 12.02.2024Генеральный консул Казахстана впервые прибыл в Тюменскую область
13:31 12.02.2024Первыми в Тюменской области за президента проголосуют жители отдаленных деревень Ярковского района