О выборах главы государства тюменцам расскажут в рамках проекта "ИнформУИК"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Члены участковых избирательных комиссий обойдут тюменские дома и квартиры и расскажут о предстоящих выборах президента России.

Проект "ИнформУИК", в рамках которого члены участковых избирательных комиссий будут осуществлять подомовой/поквартирный обход, стартует с 17 февраля, сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции 1 февраля.

"В регионе будут работать 3 тысячи 886 обходчиков. Они расскажут о выборах, возможных способах голосования, дате, месте и времени его проведения, - пояснил Игорь Халин. - Всего планируется обойти более 600 тысяч домовладений области".

Обходчиков можно будет легко узнать по нагрудному знаку в виде галочки в цветах государственного флага, бейджа члена участковой избирательной комиссии, удостоверению члена УИК и сумке с официальной символикой выборов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Избирательной комиссии Тюменской области — 8 (3452) 42-67-72.

Борис Олейник