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На выборах президента РФ досрочно проголосует более двух тысяч жителей труднодоступных поселений

Политика, 13:31 31 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досрочное голосование по выборам президента РФ в труднодоступных местностях Тюменской области начнется не ранее 25 февраля и продлится до 14 марта 2024 года.

В нем примут участие более двух тысяч жителей труднодоступных деревень, сел и стойбищ Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов.

Досрочное голосование, по данным областной избирательной комиссии, будет организовано на 32 избирательных участках, в том числе, на двух месторождениях в Уватском районе, на которых зарегистрировано 23 тыс. 394 избирателя. Из них досрочно смогут проголосовать 2 тыс. 326 человек.

Борис Олейник

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# выборы президента

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