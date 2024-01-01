На выборах президента РФ досрочно проголосует более двух тысяч жителей труднодоступных поселений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досрочное голосование по выборам президента РФ в труднодоступных местностях Тюменской области начнется не ранее 25 февраля и продлится до 14 марта 2024 года.

В нем примут участие более двух тысяч жителей труднодоступных деревень, сел и стойбищ Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов.

Досрочное голосование, по данным областной избирательной комиссии, будет организовано на 32 избирательных участках, в том числе, на двух месторождениях в Уватском районе, на которых зарегистрировано 23 тыс. 394 избирателя. Из них досрочно смогут проголосовать 2 тыс. 326 человек.

Борис Олейник