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Выборы президента в Тюменской области пройдут под наблюдением видеокамер

Общество, 12:48 02 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области начался монтаж оборудования для видеонаблюдения на избирательных участках по выборам президента России, которые состоятся 15-17 марта 2024 года.

"Видеонаблюдение будет использоваться в масштабах не менее, чем было на выборах президента в 2018 году. Тогда подключали 377 избирательных участков и 20 территориальных избирательных комиссий. Сейчас планируется закрыть видеонаблюдением не менее 460 избирательных участков, на остальных будет работать видеофиксация. Записи по закону должны храниться не менее 3 месяцев", - сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на пресс-конференции на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

В дни выборов по традиции будет функционировать Центр общественного наблюдения за выборами на базе дворца "Пионер".

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# выборы президента , Игорь Халин

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