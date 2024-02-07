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Якушев: необходимо обеспечить безопасность во время голосования по выборам президента РФ

Политика, 13:20 07 февраля 2024

uralfo.gov.ru

Обеспечить безопасные условия для избирателей во время голосования по выборам президента РФ - важнейшая задача федеральных и региональных органов власти. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который провел совещание по подготовке Курганской области к выборам главы государства, которые состоятся 15-17 марта 2024 года.

"Необходимо запланировать профилактирующие мероприятия, в ходе которых отработать оперативное реагирование на нестандартные ситуации", - подчеркнул полпред.

Особое внимание во время совещание уделили реализации на территории Курганской области федерального проекта "Информ УИК", сообщает пресс-служба полпредства. Владимир Якушев заслушал доклад председателя избирательной комиссии региона и обратил внимание правоохранителей Курганской области на организацию мер безопасности для членов избирательных комиссий, участвующих в поквартирном обходе.

С 17 февраля по 7 марта во всех регионах России будет проходить проект "ИнформУИК". Он подразумевает поквартирный (подомовой) обход всех жителей с целью информировании о времени, месте и способах голосования на выборах президента.

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# Владимир Якушев , выборы президента

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