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Члены участковых избирательных комиссий Тюменской области осваивают профессию "обходчиков"

Общество, 11:52 15 февраля 2024

ЦИК РФ

Более четырех тысяч членов участковых избирательных комиссий Тюменской области осваивают профессию "обходчиков". В субботу 17 февраля 2024 года они начнут поквартирные (подомовые) обходы в рамках проекта "ИнформУИК" и расскажут избирателям о предстоящих выборах президента РФ, об особенностях и условиях нынешней избирательной кампании.

Проект "ИнформУИК", по словам председателя Избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, очень масштабный и многообещающий, поэтому на тех, кто будет совершать обходы, ложится очень большая ответственность.

"Я уверен, что наши "обходчики", как люди ответственные и целеустремленные, смогут справиться со своей задачей, и донесут всю необходимую информацию о выборах до каждого избирателя, ответят на все вопросы об избирательном процессе! Желаю коллегам и всем нам успехов! В добрый путь!", - напутствовал он участников проекта.

В январе 2024 года обучение "обходчиков" проводилось онлайн, с использованием специальной образовательной платформы.

Очное обучение в территориальных избирательных комиссиях проводится в форме семинаров и практикумов, в ходе которых координаторы проекта "ИнформУИК" демонстрируют порядок работы с мобильным приложением, объясняют его технические возможности. Также в ходе обучения используются материалы, подготовленные Российским центром обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (об организационных аспектах проведения информирования, навыках успешного общения и стрессоустойчивости).

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# выборы президента , Игорь Халин

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