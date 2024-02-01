Информацию о выборах главы государства расскажут тюменским избирателям обходчики

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Информацию о выборах главы государства расскажут избирателям обходчики в Тюменской области. В Калининском округе Тюмени в рамках проекта "ИнформУИК" прошло их обучение, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Обходчикам поставлена задача пообщаться с каждым избирателем "глаза в глаза", то есть дойти до каждого нашего жителя и земляка, который планирует принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта", - рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Всего им предстоит обойти 615 тыс. домовладений региона. Тюменцы смогут узнать обходчиков по нескольким отличительным признакам. В том числе по бейджу с фамилией, именем и отчеством члена участковой комиссии, нагрудному знаку в форме галочки в цветах государственного флага. А также по сумке с логотипом кампании.

Отметим, проект по информированию граждан "ИнформУИК" стартует 17 февраля и завершится 7 марта. Подробнее на сайте Избирательной комиссии Тюменской области.