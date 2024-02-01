14 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в центре "Моя бизнес" (ул. Республики, 142, зал "Цифрум") начнется семинар об участии в грантовом конкурсе от Президентского фонда культурных инициатив. 18+

В Тюмени в 17 часов 30 минут в библиотеке истории города имени А.И. Текутьева (ул.

Щербакова, 11) начнется очередная встреча в рамках проекта Литературно-музыкального

лектория Антропошколы и Музея ТюмГУ "Книга и музыка". 12+

В Тюмени в 18 часов на пешеходной улице Дзержинского начнется праздничный марш "День влюблённых в Россию". 0+

В Тюмени в 19 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется прослушивание радиоведущих. 18+

Интересное в этот день:

1706 — на северной окраине Москвы основан Аптекарский огород для выращивания лекарственных растений. Ныне Ботанический сад МГУ имени М. В. Ломоносова.

1791 — кругосветная экспедиция французского мореплавателя Лаперуза официально объявлена пропавшей.

1876 — Александр Белл подал заявку на патент США № 174465, описывающий "метод и аппарат… для передачи речи и других звуков по телеграфу… с помощью электрических волн". Фактически речь шла о телефоне.

1918 — Советская Россия перешла на григорианский календарь. После 31 января последовало 14 февраля.

1933 — В Париже открывается первая телефонная служба точного времени.

1937 — в Москве открылся Дом актёра.

1943 — советскими войсками окончательно освобождён Ростов-на-Дону.

1950 — в Москве подписан Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (действовал с 11 апреля 1950 года по 11 апреля 1980 года).

1961 — в Калифорнийском университете в Беркли впервые синтезирован 103-й элемент, лоуренсий.

1972 — премьера советского телефильма "Тени исчезают в полдень" режиссёров Ускова и Краснопольского.

2003 — в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли.