Любителя пьяной езды оставили без машины в Заводоуковском округе

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Автомобиля "Жигули" лишился 45-летний житель Заводоуковского городского округа за пьяную езду. В мае 2023 года за нетрезвое вождение его лишили водительских прав на полтора года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Но в сентябре мужчина снова сел за руль пьяным и на 15 км автодороги Новая Заимка – Боровинка съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

Суд назначил ему за это 350 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два с половиной года и конфисковал автомобиль.