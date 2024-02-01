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Любителя пьяной езды оставили без машины в Заводоуковском округе

Происшествия, 13:20 14 февраля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Автомобиля "Жигули" лишился 45-летний житель Заводоуковского городского округа за пьяную езду. В мае 2023 года за нетрезвое вождение его лишили водительских прав на полтора года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Но в сентябре мужчина снова сел за руль пьяным и на 15 км автодороги Новая Заимка – Боровинка съехал в кювет и опрокинул автомобиль.

Суд назначил ему за это 350 часов обязательных работ, лишил водительских прав на два с половиной года и конфисковал автомобиль.

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# пьяная езда , суд

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