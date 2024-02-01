В Тюмени из-за морозов объявили актировку для младших классов второй смены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занятия второй смены для учеников 1-4 классов в школах Тюмени отменили из-за низкой температуры воздуха 15 февраля. Об этом сообщает администрация города.

Образовательный процесс в школах организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В Тюмени по данным на 10 часов 30 минут столбики термометров опустились до минус 28 градусов, скорость северо-западного ветра превышает 4 метра в секунду.