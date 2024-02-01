Сохранение объектов культурного наследия проанализировали тюменские депутаты

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Большое количество объектов культурного наследия в Тюмени было отреставрировано за счёт привлечения частных средств собственников. Об этом рассказал председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы Иван Романчук 19 февраля.

Как сообщила народными избранниками руководитель городского департамента культуры Ирина Алексеева, в 2023 году в собственности города насчитывалась 38 объектов культурного наследия, 10 - предоставлены в аренду.

"Семь из находящихся в собственности города объектов были включены в перечень для проведения работ. В 2023 году на эти цели бюджетом города было предусмотрено более 170 миллионов рублей", - отметила она.

| Фото: из Telegram-канала комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: из Telegram-канала комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В частности, были выделены средства на реставрацию дома Рубцовой, расположенного на пешеходной ул. Дзержинского. На объекте проведены наружные работы, установлен сруб и выполнены перекрытия, обустроены крыша и фасад. В стадии завершения находится внутренняя отделка здания и его подключение к централизованным сетями водоснабжения и отопления.

"Обсуждается вопрос размещения в доме Рубцовой центра деревянного зодчества и сувенирной лавки, запланирована экспозиция наличников", - добавила Ирина Алексеева.

Ещё один объект, водонапорная башня, расположенная на ул. Орджоникидзе, будет обновлен в 2024 году.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Депутат Алексей Чирков подчеркнул, что в Тюмени делается многое для сохранения объектов культурного наследия, но, тем не мене, порекомендовал усилить работу в направлении.

"Серьёзные средства направляются на физическую охрану этих объектов, поэтому необходимо усилить работу по их вовлечению в хозяйственно-экономическую деятельность, включая приватизацию с привлечением собственников к разработке проектной документации и проведению реставрационных работ", - считает депутат.

Его коллега Георгий Муратов подчеркнул, что сохранение исторического облика Тюмени имеет большое значение и предложил использовать для популяризации культурного наследия такие цифровые сервисы как Дубль ГИС для размещения на них информации о городских памятниках архитектуры.

"Депутаты отметили сегодня, в том числе, что в городе ещё остаются объекты, нуждающиеся в восстановлении и сохранении, и необходимо прилагать усилия к тому, чтобы они были отреставрированы. Не всегда есть возможность сделать это оперативно, но администрация Тюмени принимает все меры, чтобы это было сделано как можно скорее", - подвёл итог работы комиссии Иван Романчук.

Николай Ступников