  • 21 февраля 202421.02.2024среда
  • USD92,3490
    EUR99,5589
  • В Тюмени -19..-21 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Семь свалок ликвидировали в Тюменской области после вмешательства прокуратуры

Происшествия, 17:45 21 февраля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь несанкционированных свалок в Тюменском и Исетском районах ликвидировали после вмешательства Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что после выявление свалок на территории двух муниципалитетов соответствующие ведомства не приняли мер по ликвидации отходов и недопущению загрязнения земель государственного лесного фонда. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании их бездействия и понуждении ликвидировать несанкционированные свалки.

Тюменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Свалки были ликвидированы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# несанкционированные свалки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 21.02.2024Мошенник обманом заставил ялуторовчанку оформить кредит
17:45 21.02.2024Семь свалок ликвидировали в Тюменской области после вмешательства прокуратуры
11:30 21.02.2024Житель Ялуторовского района спилил березы на 84 тысячи рублей
09:48 21.02.2024Подозреваемую в гибели детей на пожаре в Ялуторовске оставили под стражей до 24 июля