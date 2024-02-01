Семь свалок ликвидировали в Тюменской области после вмешательства прокуратуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь несанкционированных свалок в Тюменском и Исетском районах ликвидировали после вмешательства Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что после выявление свалок на территории двух муниципалитетов соответствующие ведомства не приняли мер по ликвидации отходов и недопущению загрязнения земель государственного лесного фонда. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании их бездействия и понуждении ликвидировать несанкционированные свалки.

Тюменский районный суд требования прокурора удовлетворил. Свалки были ликвидированы.