В Тюмени дадут старт второму потоку обучения инструкторов центра "Воин"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй поток обучения инструкторов Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи стартует в Тюмени 1 марта. Обучение пройдут 100 будущих инструкторов из 10 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба центра "Воин".

Учебная программа уже успешно реализована в Тюменской области в рамках первого потока. Обучение организовано на базе педагогического института и института физической культуры Тюменского госуниверситета, спортивного стрелкового комплекса "Стальной Азарт" и детского оздоровительно-образовательного центра "Алые паруса".

Программа рассчитана на 620 часов и состоит из двух блоков. Она позволит сформировать профессиональные компетенции, необходимые в сфере педагогической деятельности и преподавании военно-прикладных дисциплин допризывной молодежи.

1 марта в 16 часов в ДК "Нефтяник" начнется торжественная церемония, посвященная старту второго потока обучения.

Напомним, центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов центра "Воин" проходит по следующим направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая подготовка, инженерная подготовка, организация связи, пилотирование БПЛА, тактическая медицина, спортивно-тактические игры.