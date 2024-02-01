192 заявки подала Тюменская область на второй конкурс Президентского фонда культурных инициатив

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров заявочной кампании второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, отправив 192 заявки на участие. Регион занял второе место в Уральском федеральном округе, сообщает областной департамент культуры.

"Считаю, этому способствовал открытый в Тюмени проектный офис ПФКИ. За короткое время здесь проведено почти два десятка обучающих мероприятий для 850 участников. Состоялись встречи с ресурсными центрами для НКО, бизнеса и лидерами общественного мнения. Организована мотивационная кампания для участников конкурса и свыше 200 консультаций. Около десятка проектных команд прошли акселератор Президентского фонда культурных инициатив", – отметила директор департамента культуры региона Елена Майер.

Напомним, Тюменская область в числе первых в УФО выразила заинтересованность в открытии проектного офиса.