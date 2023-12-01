Тюменская область в числе первых заинтересовалась в открытии проектного офиса ПФКИ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в числе первых в УФО выразила заинтересованность в открытии проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив. Инициатива много говорит о регионе, о руководителе, о команде.

Об этом сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов по итогам открытия офиса в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 13 декабря.

"Только команда, которая уделяет креативным индустриям, развитию творческих людей большое внимание идет на открытие таких офисов. Задача проектного офиса – поддержать в упаковке проекта: докрутить, доработать, провести работу над ошибками, помочь в поиске документов. Я горд, что проектный офис появился в Тюмени, в таком красивом здании. Это место, которое имеет значение особенно для креативных людей", - подчеркнул Карманов.

Соглашение о сотрудничестве подписали ПФКИ и правительство Тюменской области. Подписи под документами поставили Роман Карманов и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Также соглашение подписали фонд и Тюменская областная научная библиотека.

Проектный офис поспособствует созданию творческого сообщества в регионе. Развитие креативных индустрий вошло в инвестиционную стратегию Тюменской области еще в 2020 году, отметил Андрей Пантелеев.

"Мы продолжаем тиражировать наши лучшие практики по сопровождению развивающихся направлений. Креативные индустрии включены в инвестиционную стратегию региона с 2020 года. Тюменская область сделала ставку на это. Повышение эффективности взаимодействия всех заинтересованных – важная стратегическая задача. Мы должны дотянуться до каждого человека, который способен создать креативный продукт, помочь ему освоить коммерческий рынок", - считает замгубернатора.

Методическую и психологическую поддержку готовы оказать всем обратившимся в офис его специалисты.

"Наша общая задача – привлечь инвестиции на проекты в сфере культуры и креативных индустрий. Помочь оформить идею в полноценный проект. Планируем проводить выездные мероприятия в муниципалитетах, проводить семинары, мастер-классы, телемосты из Москвы", - рассказал руководитель проектного офиса ПФКИ Артем Кудряшов.

Со временем в офисе сформируют сообщество экспертов, которое будет помогать жителям Тюменской области генерировать идеи для проектов в области креативных индустрий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президентский фонд культурных инициатив с 11 января начнет прием заявок на второй конкурс 2024 года. Объем поддержки составит около 5 млрд рублей. Заявки будут принимать до 20 февраля. В июле победители получат гранты.

Как заметил Роман Карманов, у жителей региона с появлением специалистов фонда на месте есть возможность сократить конверсию "выигрышных" проектов не с одного к 10, а с одного к восьми или к семи.

Тюменская область занимает второе место в Уральском федеральном округе по количеству поддержанных проектов и 12 место среди регионов России. За проведенные 10 конкурсов жители региона привлекли более 133 млн рублей грантов ПФКИ.

Анжела Лебедева