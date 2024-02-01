Александр Моор поздравил курсантов ТВВИКУ с Днем защитника Отечества

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил курсантов, преподавателей и ветеранов ТВВИКУ с Днем защитника Отечества.

Наши военные инженеры в эти дни доблестно продолжают дело своих дедов и прадедов, написал в своем Telegram-канале глава региона.

"Для меня была большая честь сегодня лично наградить участников специальной военной операции. Отдельные слова благодарности – семьям военных, которые всегда поддерживают их в сложном и благородном деле. Слава защитникам Родины", - добавил он.