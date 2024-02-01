500 мероприятий проведут в Тюменской области в День защитника Отечества

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

500 мероприятий проведут в Тюменской области в День защитника Отечества. Дома культуры, музеи и библиотеки подготовили концертные программы, спектакли, выставки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на набережной в 12 час. 30 минут начнется военно-историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны. А в 16 час. в Тюменском театре кукол дадут спектакль "Детство, опаленное войной". В 18 час. в музейном комплексе им. И. Я. Словцова начнется экскурсия "Честь и Слава русского мундира".

Полная афиша мероприятий ко Дню защитника Отечества - здесь.

Документальный фильм про быт и добрые дела бойцов именного батальона "Ермак" можно посмотреть по ссылке.