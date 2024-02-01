В Вагае провели концерт в поддержку земляков, участвующих в СВО

| Фото: ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих – участников СВО провели в Вагае в День защитника Отечества. Средства от продажи билетов направят на помощь бойцам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Концертные номера подготовили и исполнили творческие коллективы района.

"Сегодня, когда страна подверглась серьезным испытаниям, наши земляки храбро стоят на защите ее границ и приближают Победу. Я хочу сказать всем вам, спасибо, что пришла сегодня поддержать наших парней, которые находятся в зоне СВО", - сказал глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

Также в Вагае прошла 60-ая военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества.