  • 24 февраля 202424.02.2024суббота
  • USD92,7519
    EUR100,4425
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Вагае провели концерт в поддержку земляков, участвующих в СВО

Общество, 18:12 23 февраля 2024

ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих – участников СВО провели в Вагае в День защитника Отечества. Средства от продажи билетов направят на помощь бойцам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Концертные номера подготовили и исполнили творческие коллективы района.

"Сегодня, когда страна подверглась серьезным испытаниям, наши земляки храбро стоят на защите ее границ и приближают Победу. Я хочу сказать всем вам, спасибо, что пришла сегодня поддержать наших парней, которые находятся в зоне СВО", - сказал глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

Также в Вагае прошла 60-ая военизированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Вагайский район , День защитника Отечества , концерт , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 23.02.2024Танцевальной аэробикой и уборкой могут заменить тюменцы 10 тысяч шагов
19:21 23.02.2024Знания песен военных лет проверят тюменцы на музыкальном квизе "Катюша"
18:44 23.02.2024Более 700 пьяных водителей отстранили от вождения с начала года в Тюменской области
18:12 23.02.2024В Вагае провели концерт в поддержку земляков, участвующих в СВО