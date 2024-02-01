Водитель грузовой "Газели" потерял на дороге выпавшего из кузова сына

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Восьмилетний школьник выпал из кузова грузовой "Газели" на ул. Т. Чаркова в Тюмени вечером 26 февраля. В кузов мальчика посадил отец, чтобы "развлечь" сына.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, ребенок с родителями возвращался с дачи на тентованной "Газели". Когда машина остановилась у светофора, ребенок подумал, что уже приехали домой и подвинулся к краю кузова.

"Газель" тронулась от светофора, тент расстегнулся, и мальчик выпал на проезжую часть, а отец поехал дальше. О том, что ребенок выпал, ему сообщил водитель автомобиля, ехавшего рядом.

Мальчик получил ушибы. Водитель привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях.