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Более 1,5 миллионов рублей украли у жителей Тюменской области телефонные мошенники

Происшествия, 18:18 28 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Троих посыльных телефонных мошенников задержали в Тюменской области. Злоумышленниками оказались жители Тобольска - двое 25-летних мужчин и подросток. За двое суток криминальные курьеры сумели забрать свыше 1,5 млн рублей у шестерых пенсионерок.

Им предварительно звонили аферисты и сообщали, что их родственники якобы спровоцировали ДТП, в которых пострадали люди, а для решения вопроса о непривлечении родных к уголовной ответственности требуются деньги, сообщает пресс-служба МВД России.

Задержанные рассказали, что нашли объявления о нелегальной работе в Интернете. Похищенную наличность они переводили на указанные нанимателями счета, оставляя себе небольшой процент в качестве вознаграждения.

Возбуждены уголовные дела по ст. "Мошенничество". Одному 25-летнему фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, второму – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: из Telegram-канала МВД России

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# МВД России , мошенники

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