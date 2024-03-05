Тюменская кинокомпания в поисках сценариев полнометражных фильмов
Сценарии полнометражных фильмов для дальнейшей совместной разработки ищет кинокомпания "Пушка" до середины марта. От тюменцев ждут полностью готовый текст, а также проекты на этапе первого драфта, в том числе и "сырой" материал, сообщают организаторы.
В заявке должно быть название, жанр, хронометраж, референсы и логлай. Кроме сценария, необходимо прикрепить синопсис. Можно прислать презентацию и любые дополнительные материалы.
В дальнейшем у тех, кто пройдет отбор, будет возможность участия в лаборатории для сценаристов и режиссёров-дебютантов в полнометражном игровом кино "Ленфильм-дебют" и продюсерской кинолаборатории от "АКИ", а также в питчингах "Министерства культуры" и "Фонда кино".
Работы принимают на почту продюсера: mirkinotmn@yandex.ru. Все вопросы можно уточнить в сообщениях сообщества во ВКонтакте.