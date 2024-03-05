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Тюменская кинокомпания в поисках сценариев полнометражных фильмов

Общество, 08:14 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сценарии полнометражных фильмов для дальнейшей совместной разработки ищет кинокомпания "Пушка" до середины марта. От тюменцев ждут полностью готовый текст, а также проекты на этапе первого драфта, в том числе и "сырой" материал, сообщают организаторы.

В заявке должно быть название, жанр, хронометраж, референсы и логлай. Кроме сценария, необходимо прикрепить синопсис. Можно прислать презентацию и любые дополнительные материалы.

В дальнейшем у тех, кто пройдет отбор, будет возможность участия в лаборатории для сценаристов и режиссёров-дебютантов в полнометражном игровом кино "Ленфильм-дебют" и продюсерской кинолаборатории от "АКИ", а также в питчингах "Министерства культуры" и "Фонда кино".

Работы принимают на почту продюсера: mirkinotmn@yandex.ru. Все вопросы можно уточнить в сообщениях сообщества во ВКонтакте.

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# кино , сценарии

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