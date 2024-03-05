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В 1,4 раза увеличились поступления налога на прибыль организаций в бюджет Тюменской области за год

Экономика, 12:25 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,4 раза увеличились поступления налога на прибыль организаций в бюджет Тюменской области в 2023 году. Эта статья является основой пополнения регионального бюджета и составила около 96 млрд рублей. Поступления по имущественным налогам превысили 16 млрд рублей, что на 0,8 % больше, чем годом ранее.

Такие данные привела на совещании по итогам 2023 г. руководитель УФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова.

"Собираемость имущественных налогов с физических лиц достигла 98,6 процента, что на 2,4 процента больше, чем годом ранее. Этому дополнительно способствовало увеличение количества граждан, получающих уведомления на оплату налогов в электронном виде через личные кабинеты налоговой службы или портала Госуслуг. В 2023 году такой возможностью воспользовались 59 процентов собственников имущества, имеющих обязательства по оплате налогов, что на 9 процентов больше 2022 года", - подчеркнула руководитель.

Вместе с тем она отметила, что в консолидированный бюджет региона поступило свыше 172 млрд рублей. А это на 22 %, или на 31 млрд рублей, больше, чем годом ранее.

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# налоги , областной бюджет , предприятия

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