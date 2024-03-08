  • 8 марта 20248.03.2024пятница
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор поздравил с Международным женским днем жен и матерей участников СВО

Губернатор, 20:50 07 марта 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Матери и жены – надежный тыл для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя с Международным женским днем родных и близких участников СВО перед началом благотворительного концерта "Героям нашего времени", который прошел в тюменском ДК "Нефтяник" 7 марта.

"Сегодняшний концерт посвящен героям нашего времени, которые с оружием в руках защищают Родину в зоне специальной военной операции. И от имени всех тюменцев я благодарю вас за ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете своим мужчинам", – обратился Александр Моор к родным и близким воинов-сибиряков.

На сцене ДК "Нефтяник" выступили заслуженный артист России Александр Маршал, ансамбль "Соловьиный край России" Курской филармонии, чемпионы мира и России по баяну Владимир Черных, Александр Комельков и Денис Коптелов, лауреат международных фестивалей и конкурсов Екатерина Самкаева, тюменский джазовый оркестр "Золотая труба" под управлением Тимура Бахрова.

"Я состою в "Союзе офицерских жен" нашего города, участвую в волонтерском движении. Мы помогаем собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Недавно побывала в Мариуполе и увиделась с мужем. Мне кажется, поддержка военнослужащих со стороны государства и общества становится с каждым годом все лучше и лучше. А такие концерты для нас – возможность отдохнуть душой", – поделилась впечатлениями Зинаида В. – жена офицера, участвующего в специальной военной операции.

﻿

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:50 07.03.2024Александр Моор поздравил с Международным женским днем жен и матерей участников СВО
13:41 07.03.2024Александр Моор рассказал о семейной традиции, связанной с 8 Марта
09:17 07.03.2024Видеокамеры, сделанные в Ялуторовске, доставили тюменским бойцам в зону СВО
14:26 06.03.2024Александр Моор призвал творческих тюменцев активней участвовать в грантовых конкурсах